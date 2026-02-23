Ospedale di Ariano Irpino via ai lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio

Da avellinotoday.it 23 feb 2026

Lavori in corso per il nuovo parcheggio dell'ospedale di Ariano Irpino, causati dalla crescente richiesta di spazi di sosta. Le operazioni hanno preso il via questa settimana e coinvolgono l’area davanti all’ingresso principale, dove si prevede di realizzare circa 150 posti auto. Questa iniziativa mira a migliorare la viabilità e facilitare l'accesso ai pazienti e al personale sanitario. I lavori continueranno nelle prossime settimane, mentre gli utenti aspettano i primi risultati concreti.

Sono iniziati i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio dell'ospedale “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino. Saranno 58 i posti auto che sorgeranno in un'area a ridosso del nosocomio con l'obiettivo di risolvere un problema che accomuna da anni utenti e dipendenti della struttura. Una rampa di accesso permetterà agli utenti di parcheggiare e raggiungere facilmente l’ospedale. Secondo il cronoprogramma, l'opera dovrebbe essere realizzata in due mesi, per un finanziamento complessivo di circa 76 mila euro ricavati dai fondi di ristoro dell’eolico. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

