Alla Villa comunale di Ariano Irpino tutto pronto per la Via Crucis vivente

Il 28 marzo 2026 alle ore 17.00, presso la Parrocchia San Pietro e Sant'Agostino di Ariano Irpino e la Villa Comunale, si svolgerà la Via Crucis Vivente. L'evento sarà un momento di riflessione profonda, guidato dalle parole di San Paolo che, riferendosi a Cristo, afferma: "Ci ha amati ., per farci scoprire che da questo amore nulla potrà mai separarci" (Enc. Dilexit Nos, 1). Partecipare a questo appuntamento sarà un'occasione per vivere insieme la fede e riscoprire la forza dell’amore di Cristo che ci unisce e sostiene. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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