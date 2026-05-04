Un bambino di otto mesi è stato trovato senza vita nel suo lettino in un’abitazione di Jesi, in provincia di Ancona. La notizia è stata resa nota nel tardo pomeriggio di ieri, scatenando grande dolore tra i residenti. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause della morte e stabilire eventuali responsabilità. La famiglia si trova sotto shock e sta collaborando con le autorità.

Jesi (Ancona), 4 maggio 2026 – Una tragedia improvvisa e straziante ha sconvolto nel tardo pomeriggio di ieri la comunità di Jesi, dove un neonato di soli otto mesi ha perso la vita all’interno di un’abitazione in via XXIV Maggio. Erano circa le 18,20 quando l’allarme è scattato in modo frenetico nella zona residenziale vicina al negozio Mickey Mouse: i genitori di origini nigeriane, accortisi che il piccolo non respirava più, hanno immediatamente contattato il numero unico di emergenza 112. La macchina dei soccorsi si è messa in moto con la massima urgenza, mobilitando la Croce Rossa e l’eliambulanza Icaro, atterrata vicino al McDonald’s, ma ogni tentativo di rianimazione si è purtroppo rivelato vano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bimbo trovato morto a 8 mesi nel lettino: si indaga sulle cause della tragedia

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