Domenica si svolgerà a Salerno l’undicesima edizione di “Salerno Corre”, una gara competitiva di 10 chilometri che partirà e arriverà in Piazza della Libertà. L’evento, organizzato dalla ASD Atletica Salerno sotto la guida del presidente Ruggero Gatto, vede un aumento di partecipanti rispetto alle edizioni precedenti. La competizione si svolge lungo un percorso cittadino e rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati di atletica.

Cresce l’attesa per l’undicesima edizione di “Salerno Corre”, la gara competitiva nazionale di 10 chilometri organizzata dalla ASD Atletica Salerno, guidata dal presidente Ruggero Gatto. L’appuntamento è fissato per domenica 19 aprile 2026, a partire dalle ore 8.30, con partenza e arrivo in Piazza della Libertà. La manifestazione, diventata negli anni uno degli eventi sportivi più attesi in città, continua ad attirare atleti, appassionati, fitwalkers e accompagnatori, regalando a tutti la suggestione di un percorso che attraversa il lungomare salernitano. I numeri della manifestazione. Saranno 96 le società sportive presenti, provenienti da diverse regioni italiane tra cui Sicilia, Puglia, Calabria, Basilicata, Abruzzo, Lazio, Emilia Romagna, Piemonte e Campania.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Salerno Corre 2026, domenica torna la 10 km con partenza e arrivo in Piazza della Libertà

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