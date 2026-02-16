Sul Parco Nord è scontro | allarme predissesto dai banchi di opposizione per un debito da 8 milioni ma il centrodestra non ci sta

Il candidato sindaco Carlo Costantini ha dichiarato in consiglio comunale che il debito di 8 milioni di euro legato ai lavori nel Parco Nord mette a rischio il bilancio comunale. La sua denuncia, accompagnata dall’allarme sul predissesto, ha scatenato una forte reazione da parte del centrodestra, che respinge le accuse e chiede dati più precisi. La discussione si concentra anche sugli espropri necessari per il progetto, che alcuni consiglieri ritengono troppo costosi e rischiosi. Durante l’assemblea, i vari schieramenti si sono scambiati opinioni dure e, in alcuni casi, molto dirette.

il candidato sindaco del centrosinistra Costantini denuncia un debito potenziale derivato dagli espropri privo di coperture e di cui in bilancio neanche si parla. Grave per la minoranza aver fatto una conferenza stampa in piena campagna elettorale. Replica Antonelli (FI): "doti divinatorie" e pure se il debito fosse quello (e quello non sarà, è certo) le coperture ci sono, assicura Scoppia la polemica in consiglio comunale sull’avvio del cantiere del Parco Nord. A creare il caos è la questione espropri e un potenziale debito di 8 milioni di euro denunciato in aula dal candidato sindaco del centrosinistra Carlo Costantini che non solo esporrebbe l’ente a danni erariali, ma farebbe ripiombare il Comune, denunciano i consiglieri di minoranza, nell’incubo del predissesto.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Il centrodestra propone una moratoria per l’approvazione del bilancio, evidenziando le difficoltà legate alla prossima tornata elettorale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.