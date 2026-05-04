Domenica 10 maggio si tiene a Bologna la quindicesima edizione del Bike Pride, l’evento dedicato agli appassionati di biciclette non motorizzate. La manifestazione, organizzata con sfilate e musica, vede il ritorno delle sfide chiamate ‘Bici senza Frontiere’. L’evento si svolge nel centro cittadino, coinvolgendo partecipanti di diverse età e molte iniziative in programma per la giornata.

Bologna, 4 maggio 2026 – Torna l’appuntamento più colorato e divertente per chi ama le due ruote non motorizzate: domenica 10 maggio il ‘Bike Pride Bologna’ festeggia la sua 15esima edizione. Non si tratta di una semplice sfilata, ma di una celebrazione della bicicletta come mezzo capace di abbattere muri, superare code e – quest’anno più che mai – scavalcare ogni frontiera. L’edizione 2026 riporta il format cult ‘Bici senza Frontiere’, che già nel 2014 trasformò Piazza Maggiore in un’arena di sport improbabili. Le sfide in programma per i concorrenti Al Bike Pride si affrontano sfide folli per guadagnarsi i punti della giuria Dopo la...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bike Pride Bologna 2026: tornano le sfide pazze di ‘Bici senza Frontiere’ tra sfilate e musica. Il programma

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