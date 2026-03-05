fornaci senza frontiere con gli spring games iniziano le sfide tra i rioni

Martedì sera al cinema Puccini di Fornaci è stata presentata la seconda edizione di Fornaci senza frontiere, un evento che segue il grande successo di partecipazione e entusiasmo della prima edizione nel 2025. La manifestazione prevede le sfide tra i rioni della comunità fornacina, coinvolgendo cittadini di tutte le età in diverse attività. La presentazione ha attirato numerosi partecipanti e appassionati.

Dopo il grande successo di partecipazione e di entusiasmo che ha contagiato tutta la comunità fornacina nel 2025, martedì sera è stata presentata al cinema Puccini di Fornaci la seconda edizione di Fornaci senza frontiere. Un programma più ricco di eventi, migliorato e ritoccato in alcuni particolari e che vedrà già le prime novità da questo mese di marzo. I quattro rioni di Fornaci, Caterozzo, Case Operaie, Fornaci Vecchia e Centro, cominceranno a sfidarsi infatti negli " Spring Games " i giochi di primavera, una serie di tornei che si svolgeranno il martedì ed il giovedì con inizio alle 20.30 presso le sale parrocchiali. Le gare: il 17 marzo il torneo di briscola; il 26 marzo il torneo di biliardino; il 9 aprile il torneo di canasta, il 21 il torneo di ping-pong ed il 7 maggio il torneo di freccette. 🔗 Leggi su Lanazione.it

