Biennale Venezia | arrivano le Seychelles l’Iran rinuncia

Da ameve.eu 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla prossima edizione della Biennale di Venezia, le Seychelles parteciperanno con un loro padiglione, mentre l’Iran ha comunicato il suo ritiro. La decisione dell’Iran è stata annunciata in questi giorni, senza indicare motivazioni specifiche. Contestualmente, alcuni nuovi paesi africani si sono aggiunti tra i partecipanti, ampliando così la rappresentanza internazionale alla mostra. La rassegna si svolgerà nel prossimo mese, attirando numerosi artisti e visitatori da tutto il mondo.

? Cosa scoprirai Perché l'Iran ha deciso di ritirare il proprio padiglione proprio ora?. Quali nuovi stati africani si aggiungono alla lista dei partecipanti?. Come influiscono i conflitti geopolitici sulla scelta degli artisti esposti?. Dove troveranno sede le delegazioni senza un padiglione proprio?.? In Breve Partecipazioni nazionali salgono a 101 con l'aggiunta di Seychelles e Tanzania.. Koyo Kouoh cura la mostra In Minor Keys a Palazzo Mora.. Iran rinuncia per tensioni geopolitiche con Israele e Stati Uniti.. Sudafrica si era ritirato a fine febbraio per un'opera divisiva.. Le Seychelles si aggiungono ufficialmente alla 61esima Esposizione Internazionale d’Arte a Venezia, portando il numero totale delle partecipazioni nazionali a 101 in vista dell’apertura di sabato 9 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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