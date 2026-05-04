Biennale Venezia | arrivano le Seychelles l’Iran rinuncia

Alla prossima edizione della Biennale di Venezia, le Seychelles parteciperanno con un loro padiglione, mentre l’Iran ha comunicato il suo ritiro. La decisione dell’Iran è stata annunciata in questi giorni, senza indicare motivazioni specifiche. Contestualmente, alcuni nuovi paesi africani si sono aggiunti tra i partecipanti, ampliando così la rappresentanza internazionale alla mostra. La rassegna si svolgerà nel prossimo mese, attirando numerosi artisti e visitatori da tutto il mondo.

? Cosa scoprirai Perché l'Iran ha deciso di ritirare il proprio padiglione proprio ora?. Quali nuovi stati africani si aggiungono alla lista dei partecipanti?. Come influiscono i conflitti geopolitici sulla scelta degli artisti esposti?. Dove troveranno sede le delegazioni senza un padiglione proprio?.? In Breve Partecipazioni nazionali salgono a 101 con l'aggiunta di Seychelles e Tanzania.. Koyo Kouoh cura la mostra In Minor Keys a Palazzo Mora.. Iran rinuncia per tensioni geopolitiche con Israele e Stati Uniti.. Sudafrica si era ritirato a fine febbraio per un'opera divisiva.. Le Seychelles si aggiungono ufficialmente alla 61esima Esposizione Internazionale d’Arte a Venezia, portando il numero totale delle partecipazioni nazionali a 101 in vista dell’apertura di sabato 9 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biennale Venezia: arrivano le Seychelles, l’Iran rinuncia Notizie correlate La Biennale 2026 si allarga: 101 nazioni, anche le Seychelles. Ma l'Iran è in dubbioLa Biennale di Venezia comunica oggi 4 maggio che la Repubblica delle Seychelles sarà presente alla 61. Biennale Arte, l’Iran rinuncia alla partecipazione(Adnkronos) – La Repubblica Islamica dell’Iran non parteciperà alla 61esima Esposizione Internazionale d’Arte, dal titolo 'In Minor Keys' di Koyo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: In vendita i biglietti per gli spettacoli della Biennale Teatro; Silenzio e contemplazione, la Santa Sede alla Biennale di Venezia; Biennale di Venezia, la Giuria internazionale si è dimessa. Il pubblico sceglierà il Leone d'oro!; Biennale Venezia, 'sulla partecipazione della Russia assoluto rispetto delle norme'. Geopolitica della Biennale di Venezia, una prima guidaVenezia - In occasione della pubblicazione della Mappa Geopolitica della Biennale d'Arte di Venezia, abbiamo chiesto al nostro direttore responsabile Luca Muscarà di fare una prima ricognizione geopo ... arte.it Rivoluzione alla Biennale: lascia la Giuria, anche Russia e Israele per i premiLa comunicazione della Fondazione all'indomani della visita degli ispettori del Mic. Nascono due 'Leoni dei visitatori', anche Russia e Israele per i premi (ANSA) ... ansa.it Biennale Venezia, Buttafuoco: "La potenza dell'arte superiore a ogni prepotenza" x.com Che cosa sta succedendo alla biennale di Venezia Ecco la storia, dall'inizio Di Valentina Colosimo - facebook.com facebook