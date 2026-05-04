Biennale Arte l’Iran rinuncia alla partecipazione

(Adnkronos) – La Repubblica Islamica dell’Iran non parteciperà alla 61esima Esposizione Internazionale d’Arte, dal titolo 'In Minor Keys' di Koyo Kouoh (9 maggio – 22 novembre 2026). Lo rende noto la Biennale di Venezia dopo che oggi, lunedì 4 maggio, è "giunta comunicazione" ufficiale dell'impossibilità di allestire il padiglione nazionale. L'Iran aveva annunciato la sua presenza a Venezia a febbraio prima dello scoppio della guerra e in quell'occasione aveva reso noto che il commissario della partecipazione era Aydin Mahdizadeh Tehrani. La lista ufficiale comprende ora 100 Partecipazioni Nazionali, con la Repubblica Unita della Tanzania e la Repubblica delle Seychelles, sopraggiunte dopo l’annuncio del 4 marzo scorso.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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