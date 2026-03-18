Biennale Arte incendio su tetto padiglione Serbia | nessun ferito

Durante la Biennale Arte di Venezia, si è sviluppato un incendio sulla copertura del padiglione della Serbia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Non sono stati segnalati feriti tra le persone presenti nell’area. La situazione è ora sotto controllo e le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

(Adnkronos) – Un incendio è divampato sulla copertura dell’edificio del padiglione della Serbia della Biennale di Venezia. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenute due Apl (Autopompe Lagunari) del distaccamento dei vigili del fuoco di Venezia, supportate da un’imbarcazione del Nucleo Nautico di Marittima. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono tuttora in corso. Le fiamme sono divampate durante la coibentazione della struttura. Un denso fumo nero è visibile da più parti della città. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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