Biennale Arte appello di 200 artisti contro la partecipazione di Israele

Un gruppo di 200 artisti appartenenti all'Art Not Genocide Alliance ha pubblicato una lettera aperta rivolta alla Biennale di Venezia, chiedendo di impedire la partecipazione di Israele alla 61esima edizione dell’Esposizione internazionale d’arte, prevista per il prossimo 9 maggio. La richiesta si basa sulla loro posizione riguardo alla presenza di Israele all’evento. La manifestazione si svolgerà a partire dalla data indicata.

(Adnkronos) – Il gruppo di attivisti Art Not Genocide Alliance (Anga) ha diffuso una lettera aperta in cui chiede alla Biennale di Venezia di impedire la partecipazione di Israele alla 61esima edizione dell'Esposizione internazionale d'Arte, che sarà inaugurata il prossimo 9 maggio. La lettera è stata firmata da quasi 200 artisti, curatori e operatori culturali coinvolti nell’evento veneziano. Tra i firmatari figurano i curatori Gabe Beckhurst Feijoo e Rasha Salti, membri del team incaricato di realizzare la visione della curatrice Koyo Kouoh, scomparsa lo scorso maggio pochi mesi dopo essere stata nominata. Hanno firmato anche... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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