Ad aprile non ti scoprire cielo grigio-giallo temperature in calo e pioggia | torna il maltempo a Torino e l' anticiclone trascina con sé la sabbia dal Sahara

Ad aprile, il clima si fa nuovamente instabile con cielo grigio-giallo, temperature in diminuzione e piogge frequenti. A Torino, il maltempo si fa sentire con piogge che rallentano le attività e cieli coperti. L'anticiclone presente in questa fase porta con sé anche polveri sahariane, che si depositano nell’atmosfera e influenzano le condizioni meteorologiche. Dopo un avvio estivo, le condizioni si sono invertite, confermando il cambiamento repentino del tempo.