Ad aprile non ti scoprire cielo grigio-giallo temperature in calo e pioggia | torna il maltempo a Torino e l' anticiclone trascina con sé la sabbia dal Sahara
Ad aprile, il clima si fa nuovamente instabile con cielo grigio-giallo, temperature in diminuzione e piogge frequenti. A Torino, il maltempo si fa sentire con piogge che rallentano le attività e cieli coperti. L'anticiclone presente in questa fase porta con sé anche polveri sahariane, che si depositano nell’atmosfera e influenzano le condizioni meteorologiche. Dopo un avvio estivo, le condizioni si sono invertite, confermando il cambiamento repentino del tempo.
Dopo un caldo e piacevole ingresso nella stagione estiva, aprile cambia volto sulla falsariga di un detto popolare che invita a non farsi ingannare dal primo solo ed evitare di scoprirsi anzitempo. Un proverbio che, a distanza di secoli, trova ancora conferme nelle previsioni meteo: dopo una.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Anticiclone s'allontana dall'Italia e porta con sé il caldo, stanno per tornare maltempo e temperature in caloL’Italia è pronta a salutare l’anticiclone, e con lui anche il caldo e il bel tempo.
Leggi anche: Galbiate, cinquanta sfumature di giallo: la sabbia del Sahara colora il cielo della Brianza