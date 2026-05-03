Sul lago vola la fantasia A Castiglione è tornato il festival degli aquiloni

Sul lago si respira un’atmosfera di festa mentre il vento spinge in alto numerosi aquiloni colorati. A Castiglione si è svolto il tradizionale festival dedicato a queste vele di carta e stoffa, attirando appassionati e curiosi di tutte le età. L’evento, che si tiene ogni anno in questa località, ha visto decine di aquiloni sfilare nel cielo, creando uno spettacolo vivace e colorato sopra il Trasimeno.

Con il "vento a favore" il cielo sopra il Trasimeno è tornato a riempirsi di forme e colori. Dopo sei anni di attesa, la storica rassegna internazionale " Coloriamo i cieli " ha ripreso il suo posto all’aeroporto Leopoldo Eleuteri, catalizzando l’attenzione di centinaia di visitatori in una giornata baciata dal sole primaverile. L’evento, inserito nella cornice del Festival del Volo 2026 e promosso dall’ Aero Club Trasimeno, ha richiamato oltre 50 equipaggi di professionisti da tutta Italia, pronti a sfidarsi in evoluzioni acrobatiche con macchine volanti originali e sofisticate. Accanto ai tecnici, protagonisti assoluti sono stati i bambini, impegnati a far correre i propri aquiloni tra le distese verdi dell’ex scalo militare, dove sono stati allestiti anche laboratori didattici per la costruzione artigianale degli oggetti volanti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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