Aquiloni nel Vento a Bibione Pineda il 9 e 10 maggio

Due grandi arene allestite, oltre 30 aquilonisti invitati, laboratori gratuiti di aquiloni, installazioni di meravigliosi pupazzi gonfiabili e il volo di giganteschi aquiloni tridimensionali, accompagnati dagli aquiloni acrobatici che si esibiranno a tempo di musica: Bibione è pronta ad alzare.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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