Catanzaro | Supereroi in ospedale per allietare i reparti pediatrici e donare sorrisi ai piccoli pazienti

I supereroi sono entrati nell’ospedale di Catanzaro per portare allegria ai bambini ricoverati. La visita si è svolta nel reparto pediatrico dell’ospedale Dulbecco, dove i piccoli pazienti hanno potuto incontrare personaggi in costume e scattare foto. L’obiettivo era regalare momenti di svago e distrazione ai bambini e alle loro famiglie. La presenza dei supereroi ha attirato l’attenzione di tutti e ha creato un’atmosfera più leggera nei corridoi. Ognuno ha potuto condividere un sorriso in un giorno speciale.

Sorrisi in corsia: l'arrivo dei supereroi all'ospedale Dulbecco di Catanzaro. Un'inaspettata visita di supereroi ha portato gioia e speranza ai reparti pediatrici dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Renato Dulbecco" di Catanzaro il 17 febbraio 2026. L'iniziativa, frutto della collaborazione tra l'Associazione Tribunale per la Difesa dei Diritti del Minore di Catanzaro e l'Associazione SEA – SuperEroiAcrobatici di Genova, ha trasformato l'ospedale in un luogo di evasione e positività per i piccoli pazienti. Un'alleanza per la felicità: due associazioni unite per i bambini. Da oltre quarant'anni, l'Associazione Tribunale per la Difesa dei Diritti del Minore di Catanzaro si impegna a migliorare la qualità della vita dei bambini ricoverati attraverso il progetto "Ospedale Allegro".