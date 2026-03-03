Colpita l' ambasciata americana a Riad Trump | Risponderemo Pasdaran | Chiuso lo Stretto di Hormuz ma gli Usa smentiscono

L'ambasciata americana a Riad è stata colpita, e il presidente ha dichiarato che gli Stati Uniti risponderanno. Nel frattempo, i Pasdaran hanno annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz, notizia smentita dagli Usa. La giornata ha visto anche notizie di un attacco avvenuto il 28 febbraio contro obiettivi iraniani, tra cui navi da guerra, siti nucleari e strutture di intelligence.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano.L'attacco di sabato 28 febbraio all'Iran: "Azione congiunta e preventiva"Navi da guerra, intelligence e siti nucleari: la lista degli obiettivi di Trump contro l'IranChi sono questi pasdaran "terroristi" dell'Iran. Pasdaran: 'chiuso lo Stretto di Hormuz'TEHERAN, 28 FEB – I Pasdaran sostengono che lo Stretto di Hormuz, punto strategico situato tra il Golfo Persico e il Golfo dell'Oman, non è più... Perché lo Stretto di Hormuz è così importante: petroliere attaccate e greggio verso i 100 dollari dopo l'escalation in IranAlmeno tre navi colpite nel Golfo mentre Teheran minaccia il blocco della navigazione. L'OPEC+ annuncia un aumento simbolico della produzione che non frena il rally del Brent. Hormuz, lo Stretto che può fermare il mondo: perché la sua chiusura dopo l'attacco all'Iran pesa sulle nostre bollette (e non solo)Chiusura di Hormuz: cosa cambia per petrolio, gas, fertilizzanti, bollette e prezzi del cibo. Tutti gli effetti globali spiegati bene ... "Lo stretto di Hormuz non si è mai fermato neanche durante la guerra in Iraq, è un tassello fondamentale per la sicurezza energetica del nostro Paese."