Spalletti rinnova e decide chi resta alla Juventus | Bernardo Silva il grande obiettivo di mercato

Luciano Spalletti ha deciso di rinnovare il suo contratto con la Juventus per almeno un'altra stagione. Dopo un’attenta analisi, il tecnico ha stilato una lista di giocatori considerati incedibili e ha comunicato le proprie preferenze in vista del mercato. Tra gli obiettivi principali c'è Bernardo Silva, considerato il grande rinforzo desiderato dalla società. La decisione finale sulle trattative sarà comunicata nelle prossime settimane.

Luciano Spalletti prolungherà il suo contratto con la Juventus almeno di una stagione. Il tecnico ha fatto un'attenta valutazione e ha fatto un lungo elenco di incedibili. I dirigenti juventini stanno già scandagliando il mercato e seguono cinque profili in particolare. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Juventus-Spalletti, summit per il rinnovo: assalto a Tonali e Bernardo SilvaLa Juventus accelera le manovre alla Continassa per blindare Luciano Spalletti e pianificare una rivoluzione strutturale da quattro innesti top. Leggi anche: Bernardo Silva e la Juventus: il parametro zero che può cambiare il mercato Contenuti utili per approfondire Bernardo Silva Temi più discussi: Juventus, Conceicao chiama Bernardo Silva: Cosa gli dirò per convincerlo a venire da noi; Spalletti, è il giorno giusto per il rinnovo; Juve un top a zero nell' uovo di Pasqua? Continua la caccia a Bernardo Silva e Goretzka; Ultimissime Juve live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale. Pagina 1 | Conceicao: Champions, solo Juve. Spalletti ci fa felici! Se Bernardo Silva chiede rispondo cosìL'esterno bianconero in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro l'Udinese: le dichiarazioni della vigilia ... tuttosport.com Bernardo Silva a zero, colpo da Juve: Comolli e l'idea per il De Bruyne di SpallettiNon siamo neanche a metà del mercato di gennaio ma la Juve sta già cominiciando a pensare alla prossima estate. Una grande società come quella bianconera, infatti, deve pianificare con cura le mosse e ... tuttosport.com Comolli in corsa per Bernardo Silva Le ultime - facebook.com facebook #BernardoSilva: “L’importante è non perdere la testa e trascinare la gente a crederci” x.com