È arrivata la conferma che Bernardo Silva non rinnoverà il suo contratto con il club inglese. Il giocatore ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui ringrazia il club, lo staff e i compagni di squadra. La Juventus si sta preparando a fare un'offerta concreta per portarlo in Italia, mentre il futuro del centrocampista si fa sempre più incerto. La decisione del portoghese apre nuovi scenari di mercato.

Ora è ufficiale: al termine della stagione Bernardo Silva lascerà il Manchester City. L'annuncio del club, seguito a ruota dal commosso saluto social del giocatore, chiude di fatto un’era. La notizia ha immediatamente riacceso i riflettori sull’interesse della Juve per il trentunenne portoghese dal ricchissimo palmares. Arrivato al City nel 2017, ha collezionato 451 presenze in nove anni di trionfi. Il suo bottino parla di 19 trofei importanti, tra cui sei Premier League e una Champions League. Quest'anno ha già guidato la squadra da capitano nella vittoria della Carabao Cup contro l’Arsenal, dimostrando di essere ancora un leader assoluto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ora è ufficiale: Bernardo Silva non rinnova col City. La Juve prepara l'affondo decisivo

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