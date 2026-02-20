Bernardo Silva Juve la pista per il trasferimento del lusitano in bianconero si complica Le ultimissime novità

Bernardo Silva non arriverà facilmente alla Juventus, perché il suo attuale club, il Manchester City, ha deciso di chiedere una cifra troppo alta. La trattativa si blocca, anche perché i Citizens vogliono almeno 80 milioni di euro per il suo cartellino. La Juventus avrebbe preferito un accordo più economico, ma ora la possibilità di portarlo in Italia sembra più lontana. I dirigenti bianconeri cercano alternative, mentre Silva resta concentrato sul finale di stagione con il City. La squadra inglese non ha ancora deciso il suo destino.

Bernardo Silva Juve, la pista per il trasferimento del fuoriclasse portoghese in bianconero si complica. Vediamo cosa sta succedendo. La Juve continua a sondare il terreno europeo per individuare le migliori occasioni a parametro zero in vista della prossima annata sportiva, puntando a innalzare notevolmente il tasso tecnico della propria rosa. Tuttavia, si complica la pista che porta a Bernardo Silva. Il giocatore, in scadenza di contratto con il Manchester City a fine stagione, rappresenta senza alcun dubbio uno dei profili di maggiore spessore dell'intero panorama calcistico. La sua duttilità e la sua visione di gioco lo rendono il rinforzo ideale per qualsiasi grande squadra.