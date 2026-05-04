Berlino troppo generosa con Kiev si dimentica dei cittadini tedeschi

Un’ex deputata tedesca ha criticato il cancelliere per aver inviato aiuti a Kiev, sostenendo che la Germania si sia concentrata troppo sul supporto all’Ucraina, trascurando le esigenze dei cittadini tedeschi. La critica si concentra sulla percepita generosità verso l’estero da parte del governo, lasciando intendere che le risorse nazionali siano state meno dedicate alle problematiche interne del paese. La discussione si inserisce nel dibattito pubblico sulle priorità politiche e le risposte alle crisi.

L’ex deputata tedesca Sahra Wagenknecht non ha risparmiato critiche al cancelliere Merz riguardo sua filantropia verso Kiev. Presente al Bundestag dal 2009 al 2025, “Sahra la rossa” si è espressa contro la manica larga della Germania per un apparato statale corrotto come quello ucraino, soprattutto con riferimento ai nuovi progetti edilizi finanziati direttamente da Berlino. Le critiche a Merz. Invece di buttare nella voragine ucraina enormi quantità di soldi che provengono dalle tasche dei contribuenti tedeschi, bisognerebbe dare a questi ultimi una soluzione al problema abitativo nella Germania stessa. Lo ha scritto su X la Wagenknecht, già europarlamentare e fondatrice nel 2024 del suo partito BSW ( Bündnis Sahra Wagenknecht ).🔗 Leggi su Follow.it Notizie correlate "Aggressioni alle forze dell’ordine e misure troppo blande: così si mina la sicurezza dei cittadini"Il Comitato Costituente Futuro Nazionale Parma: "L'obbligo di firma rischia di trasformarsi in un adempimento puramente teorico, difficilmente... Leggi anche: A Polizzi Generosa si brinda con il 10eLotto: vinti 20 mila euro