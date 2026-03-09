Aggressioni alle forze dell’ordine e misure troppo blande | così si mina la sicurezza dei cittadini

Negli ultimi mesi si sono verificati numerosi episodi di aggressioni alle forze dell’ordine, accompagnati da resistenze e arresti con successivi provvedimenti cautelari considerati troppo leggeri. Una nota ufficiale segnala come questi eventi stiano minando la percezione di sicurezza tra i cittadini e evidenzia una ripetizione di comportamenti che mettono in discussione l’efficacia delle misure adottate.

Il Comitato Costituente Futuro Nazionale Parma: "L'obbligo di firma rischia di trasformarsi in un adempimento puramente teorico, difficilmente controllabile e spesso disatteso" “Si ripete con una frequenza ormai inaccettabile uno schema che sta logorando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni: aggressioni o resistenze alle forze dell’ordine, arresti convalidati e, subito dopo, misure cautelari minime come il semplice obbligo di firma" si legge in una nota del Comitato Costituente Futuro Nazionale Parma. Una scelta che la legge consente, ma che nella pratica produce un effetto evidente: conseguenze quasi nulle per chi usa violenza contro chi ogni giorno garantisce la sicurezza della comunità. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

