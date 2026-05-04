Nel corso delle ultime settimane, si sono fatti più evidenti i movimenti di Abel, responsabile della gestione della liquidità di Berkshire Hathaway, che si occupa di amministrare circa 397 miliardi di dollari in cassa. Nel frattempo, il titolo della società ha registrato un calo rispetto all’S&P 500, attirando l’attenzione degli investitori. Buffett, che si trova in pubblico durante questi momenti, osserva senza intervenire direttamente sulle decisioni di gestione.

?? Cosa scoprirai Come farà Abel a giustificare i 397 miliardi fermi in cassa? Perché il titolo Berkshire sta perdendo terreno rispetto all'S&P 500? Chi deciderà quando i prezzi di borsa saranno finalmente interessanti? Come influenzerà l'intelligenza artificiale la nuova strategia di investimento??? In Breve Titolo Berkshire cala dell'11,19% contro il +29,5% dell'indice S&P 500. Investimento Apple pas .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Berkshire, Abel gestisce la liquidità: Buffett assiste dal pubblico

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