A Bergamo, il cantiere delle piscine Italcementi procede secondo i piani con l’obiettivo di completare l’impianto entro il 2027. Sul sito di via Statuto, una parete elettrica permette di adattare le aree acquatiche in base agli sport praticati. Sono stati documentati progressi visibili attraverso foto e video, mentre le opere continuano senza interruzioni.

ITALCEMENTI. Viaggio nel cantiere di via Statuto: una parete elettrica consentirà di modificare le aree acquatiche in base agli sport. Le minoranze disertano il sopralluogo. Valesini: «Persa un’occasione». L’architettura dei lavori è complessa, almeno tanto quanto l’imponente struttura a cui si sta mettendo mano. Più che un unico cantiere, quello della riqualificazione delle Piscine Italcementi è «un insieme di sotto-cantieri», affermano progettisti e addetti ai lavori. Muniti di tesserino, caschetto e pettorina ieri hanno accompagnato la stampa, gli assessori e i consiglieri comunali in un sopralluogo all’interno degli impianti di via Statuto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo, il cantiere delle piscine Italcementi nei tempi: «Impianto pronto per il 2027» - Foto e video

