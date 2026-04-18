Un fondo sovrano del Kuwait ha annunciato il suo coinvolgimento nel piano casa, che prevede la realizzazione di 100.000 immobili. Le prime abitazioni a canone agevolato saranno disponibili nel 2027. Questo intervento si aggiunge a quello di Abu Dhabi, con entrambe le iniziative che fanno seguito alle relazioni avviate dal governo italiano. La partecipazione del Kuwait si inserisce in una strategia più ampia di investimenti nel settore immobiliare.

Centomila nuovi alloggi da costruire in circa 10 anni che garantiscano locazioni a canoni agevolati per circa 250- 300.000 persone. È questo il succo del piano casa (o meglio di una delle due gambe del piano casa, l’altra è quella annunciata da Matteo Salvini e si basa su un progetto di ristrutturazione immobiliare) che coinvolgerà il governo, Confindustria e la rete del Real Estate che fa capo al manager Mario Abbadessa. Fin qui nessuna novità. Perché del piano si parla da mesi, anzi l’opposizione a più riprese ha criticato la mancanza di «fatti» consequenziali a quanto sbandierato. Il punto è che qualche giorno fa, nell’informativa post referendum, il premier Giorgia Meloni ne ha annunciato il decollo per il primo maggio.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Anche il Kuwait investe nel piano casa. Nel 2027 primi alloggi a canone agevolato

Notizie correlate

Piano casa regionale, a Parma 38 alloggi a canone calmierato: via alle candidatureParma potrà contare su 38 alloggi di edilizia residenziale sociale (Ers) che, una volta ristrutturati, saranno destinati all’affitto a canone...

Piano casa, pronti 23 alloggi da ristrutturare: affitti a canone calmierato per i cittadini“Riassegnare rapidamente gli alloggi pubblici, attualmente sfitti perché bisognosi di interventi di ristrutturazione, a lavoratori a reddito...