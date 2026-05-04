Bergamo nuovo Palasport | posati i primi pilastri

A Bergamo sono iniziati i lavori per il nuovo Palasport in via Pizzo della Presolana. Attualmente si sta lavorando al primo livello dell’edificio, con la posa dei primi pilastri. Nel corso di questo mese sono programmati i getti del solaio e l’inizio delle operazioni per l’installazione delle gradinate prefabbricate. Il cantiere procede secondo il cronoprogramma stabilito.

IL CANTIERE. Si lavora al primo livello del futuro impianto di via Pizzo della Presolana. Questo mese i getti del solaio e l’avvio delle operazioni per la posa delle gradinate prefabbricate. Il cantiere recupera, l’obiettivo resta dicembre 2026. Dallo scorso febbraio il perimetro di cantiere per il nuovo palazzetto dello sport in via Pizzo della Presolana si è allargato, includendo buona parte del parcheggio un tempo utilizzato da chi andava ad assistere agli spettacoli nel fu «Palacreberg». Dopo le difficoltà iniziali, con circa due mesi di ritardo accumulati dall’impresa rispetto alle previsioni, il cantiere sta cercando di recuperare e ora, spiega la stazione appaltante Chorus Life Spa, «il cronoprogramma del nuovo Palazzetto dello Sport non registra variazioni sostanziali rispetto a quanto già comunicato.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, nuovo Palasport: posati i primi pilastri Notizie correlate Trasporti: prende forma la nuova fermata Pigneto a Roma, posati i primi binariAvanza a ritmo sostenuto la conclusione della prima fase dei lavori per la nuova fermata Pigneto, a Roma. Lavori sull'acquedotto di Gello: posati i primi 170 metri di nuove condotte in via DiniProseguono secondo copione i lavori per il rinnovamento della rete idrica in via Ulisse Dini a Gello, nel comune di San Giuliano Terme. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Bergamo, nuovo Palasport: posati i primi pilastri. Bergamo, nuovo Palasport: posati i primi pilastriSi lavora al primo livello del futuro impianto di via Pizzo della Presolana. Questo mese i getti del solaio e l’avvio delle operazioni per la posa delle gradinate prefabbricate. Il cantiere recupera, ... ecodibergamo.it Si allungano i tempi anche per il Palasport: L’impresa non ha rispettato gli impegni contrattualiNon solo la Gamec, anche il nuovo palazzetto rischia di subire ritardi. Valesini: In atto tutte le misure per accelerare e recuperare il tempo perso Bergamo. La nuova Gamec non è l’unica opera in ... bergamonews.it