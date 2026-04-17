Lavori sull' acquedotto di Gello | posati i primi 170 metri di nuove condotte in via Dini

Sono iniziati i lavori di sostituzione della rete idrica in via Ulisse Dini a Gello, nel comune di San Giuliano Terme. Finora sono stati posati i primi 170 metri di nuove condotte lungo questa strada. Le operazioni continuano secondo il programma stabilito, senza interruzioni significative o ritardi segnalati. La modifica riguarda un tratto specifico della via, interessando principalmente la parte centrale.

Proseguono secondo copione i lavori per il rinnovamento della rete idrica in via Ulisse Dini a Gello, nel comune di San Giuliano Terme. Nella mattina di ieri, giovedì 16 aprile, si è svolto un sopralluogo congiunto al cantiere da parte del presidente di Acque, Simone Millozzi, e del sindaco.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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