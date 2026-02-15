WiRun Cesena | 26mila euro contro la violenza sostegno concreto ai centri antiviolenza locali
WiRun Cesena ha raccolto 26mila euro per sostenere i centri antiviolenza locali, rispondendo alle richieste di aiuto delle donne vittime di violenza. Durante l’evento, centinaia di partecipanti si sono uniti per correre e donare, creando un momento di solidarietà reale e visibile nelle strade di Cesena. In occasione di San Valentino, questa iniziativa ha trasformato il giorno degli innamorati in un’occasione per mostrare vicinanza e sostegno alle donne che lottano contro la violenza.
San Valentino di Solidarietà: 26mila Euro per i Centri Antiviolenza di Cesena e Cesenatico. Un gesto concreto di solidarietà femminile ha illuminato il recente San Valentino nelle città di Cesena e Cesenatico. L'associazione Women In Run Cesena ASD ha devoluto 26mila euro ai centri antiviolenza locali, un contributo fondamentale per potenziare i servizi di assistenza e prevenzione rivolti alle donne in difficoltà. La consegna, avvenuta sabato 14 febbraio, è il risultato del successo dell'undicesima edizione della WiRun, la passeggiata solidale che da anni unisce sport e impegno sociale. Un Successo di Comunità: La WiRun e la Raccolta Fondi.
Le Women in Run donano 26mila euro ai centri donna di Cesena e Cesenatico
Le Women in Run hanno consegnato 26 mila euro ai centri donna di Cesena e Cesenatico dopo aver organizzato la loro corsa solidale.
Cesena e Cesenatico. Women In Run dona 26mila euro ai Centri donna. Un San Valentino all'insegna della solidarietà e dell'impegno contro la violenza di genere. L'Associazione Women In Run Cesena ASD ha consegnato oggi
Women in Run, 26mila euro ai centri antiviolenza di Cesena e Cesenatico. Due assegni simbolici da 13mila euro l'uno sono stati consegnati, oggi pomeriggio sotto al loggiato comunale, dalle volontarie dell'Associazione Women In Run Cesena Asd al Centro donna e antiviolenza
In occasione della festa di San Valentino, l’associazione ha consegnato ai Centri donna di Cesena e di Cesenatico il ricavato della 11esima WiRun facebook