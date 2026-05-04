Benzina verde alle stelle ma perché paghiamo le accise?

Negli ultimi tempi, il costo della benzina verde è aumentato notevolmente, arrivando a sfiorare quello del gasolio. Questo incremento è dovuto al ripristino delle accise sulla benzina, che sono state riattivate di recente. Le accise sono tasse applicate sui carburanti e rappresentano una voce importante nel prezzo finale pagato dai consumatori. La decisione di reintrodurle ha avuto un impatto diretto sui prezzi nelle pompe di benzina.

Con il rinserimento delle accise sulla benzina, il prezzo della ‘verde’ è salito alle stelle raggiungendo quasi quello del gasolio. Ma cosa paghiamo con le accise? La risposta è sorprendente – Guerra d’Etiopia 1935-1936: 1,90 Lire (0,000981 €); – Crisi di Suez 1956: 14 lire (0,00723. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Benzina verde alle stelle, ma perché paghiamo le accise? Caro Benzina, governo corre ai ripari. In campo le “accise mobili” Notizie correlate Caro carburanti e bollette: perché benzina scende ma diesel e gas restano alle stelleGli italiani continuano a fare i conti con il caro energia, aggravato dalle tensioni internazionali e dal conflitto in Medio Oriente. Carburanti alle stelle: benzina verso i 3 euro al litro, il governo studia lo sconto sulle accise per frenare i rincariMentre la crisi energetica scatenata dal conflitto mediorientale non accenna a placarsi, i prezzi di benzina e gas sono già in forte rialzo in tutto... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Benzina e cibo alle stelle: l’allarme +138 euro al mese a famiglia; Nuovo taglio accise, ecco il prezzo dei carburanti: chi fa benzina non sarà contento; Taglio delle accise ridotto. In A9 sfondata quota 2 euro; CARO CARBURANTE, I COSTI ALLE STELLE CAMBIANO LE ABITUDINI DELLE FAMIGLIE. Benzina e diesel alle stelle: viaggio tra i distributori con i due euro al litroDiesel oltre i due euro al litro, benzina poco sotto. Gli effetti della guerra in Iran, con l’impennata del costo delle materie prime, arriva in città. Per le associazioni dei consumatori siamo già ai ... milano.repubblica.it Taglio delle accise ridotto. In A9 sfondata quota 2 euroLa drastica riduzione dello sconto sulle accise per la benzina ha portato già ieri il prezzo del carburante alle stelle in provincia di Como. In A9 per un litro oggi si superavano i 2 euro (2,022 per ... laprovinciadicomo.it Caro carburanti, prezzi di benzina e diesel oggi: verde sfiora 1,9 euro al litro. - facebook.com facebook