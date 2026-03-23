Gli italiani continuano a fare i conti con il caro energia, aggravato dalle tensioni internazionali e dal conflitto in Medio Oriente. Nonostante l’intervento del governo con un taglio temporaneo delle accise, la situazione resta complessa: se da un lato il prezzo della benzina registra un leggero calo, dall’altro il diesel rimane su livelli molto elevati e le bollette del gas continuano a salire. Il decreto approvato il 18 marzo ha introdotto una riduzione delle accise sui carburanti per un periodo limitato di 20 giorni. Questo intervento ha avuto un effetto immediato sul prezzo della benzina, che si è attestato intorno a 1,71 euro al litro. Tuttavia, il beneficio potrebbe essere solo temporaneo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Caro carburanti e bollette: perché benzina scende ma diesel e gas restano alle stelle

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Contro il caro-carburanti taglio accise per 20 giorni. La misura approvata in Consiglio dei ministri assorbe il rafforzamento della social card. Aiuti ad autotrasporto e pesca. #ANSA x.com