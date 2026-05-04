A Benevento, i Carabinieri hanno effettuato controlli nel settore manifatturiero, portando alla sospensione di alcune aziende. Le verifiche hanno accertato la presenza di lavoro nero e diverse violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. Le aziende coinvolte sono state chiuse temporaneamente in seguito alle irregolarità riscontrate. Gli interventi fanno parte di un'azione volta a garantire il rispetto delle normative e la tutela dei lavoratori.

Controlli nel settore manifatturiero a Benevento: aziende sospese per lavoro nero e gravi violazioni delle norme sulla sicurezza. Sicurezza sui luoghi di lavoro sotto la lente dei Carabinieri a Benevento, dove nel corso della settimana del Primo Maggio, giornata dedicata ai lavoratori, sono scattati controlli mirati nel settore manifatturiero e industriale per prevenire infortuni e contrastare il lavoro irregolare. Ispezioni mirate nel settore industriale. Il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Benevento ha effettuato quattro ispezioni presso altrettante aziende, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e tutela dei diritti dei lavoratori.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Benevento, sicurezza sul lavoro: Carabinieri chiudono aziende

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