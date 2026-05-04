Benevento il Comune sollecita verifiche interne dopo notizie su indagini nel VI Settore Urbanistica

Il Comune di Benevento ha richiesto verifiche interne in seguito a notizie riguardanti indagini nel settore Urbanistica. Il sindaco ha scritto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, chiedendo un riscontro rapido sulle misure adottate per garantire l’integrità e l’imparzialità dell’ente comunale. La richiesta mira a chiarire eventuali rischi e a verificare eventuali interventi di tutela.

Il sindaco Mastella scrive al Responsabile della Prevenzione della Corruzione: richiesto un riscontro urgente su eventuali misure per tutelare integrità e imparzialità dell’Ente.. Benevento, 3 maggio 2026 – “ Il sindaco Clemente Mastella, con nota protocollata negli scorsi giorni ha scritto al segretario generale Riccardo Feola, nella qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per sollecitargli un urgente riscontro circa l’adozione di eventuali misure, laddove opportune, finalizzate a salvaguardare l’integrità e l’imparzialità dell’Ente, con riferimento alla notizie, diffusamente riportate dai media, di indagini cui sarebbero sottoposte funzionarie del VI Settore del Comune (Urbanistica).🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Benevento, il Comune sollecita verifiche interne dopo notizie su indagini nel VI Settore Urbanistica Notizie correlate Pellegrino Mastella incontra il Presidente Fico: confronto su aree interne e Corso di Laurea in Medicina a BeneventoTempo di lettura: 2 minutiNel tardo pomeriggio di ieri il consigliere regionale della Campania Pellegrino Mastella (Casa Riformista – Italia Viva –... Inchiesta Urbanistica Milano, il Comune: “Dati su aree verdi a standard non disponibili”Il Comune di Milano non è in grado di fornire “la dotazione esatta” di metri quadrati di “verde a standard” presente in città per ogni “abitante”,...