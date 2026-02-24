Pellegrino Mastella incontra il Presidente Fico | confronto su aree interne e Corso di Laurea in Medicina a Benevento

Tempo di lettura: 2 minuti Nel tardo pomeriggio di ieri il consigliere regionale della Campania Pellegrino Mastella (Casa Riformista – Italia Viva – Noi Di Centro) ha incontrato il presidente della Giunta Regionale della Campania Roberto Fico presso Palazzo Santa Lucia. Nel corso del colloquio, svoltosi in un clima molto cordiale e produttivo, si è discusso in maniera approfondita delle prospettive di sviluppo delle aree interne della Campania, con particolare attenzione al programma di interventi che la Regione intende avviare nei prossimi mesi. Al centro del confronto, inoltre, le opportunità legate alla crescita economica e sociale dei territori, con l'obiettivo di rafforzarne la competitività attraverso nuove progettualità e strumenti di sostegno mirati.