Inchiesta Urbanistica Milano il Comune | Dati su aree verdi a standard non disponibili

Il Comune di Milano ha dichiarato di non poter fornire i dati precisi sulle aree verdi per ogni residente, perché la richiesta richiederebbe un lavoro di raccolta e analisi che al momento non è stato completato. La mancanza di queste informazioni riguarda sia le zone già abitate che i nuovi progetti edilizi in fase di sviluppo. La richiesta di dati dettagliati ha portato il Comune a spiegare che tali informazioni si potrebbero comunque estrarre consultando alcune tavole del Piano di Governo del Territorio.

Il Comune di Milano non è in grado di fornire “la dotazione esatta” di metri quadrati di “verde a standard” presente in città per ogni “abitante”, sia “insediato” che “da insediare”, con nuovi progetti immobiliari perché la richiesta “comporterebbe attività di elaborazione dati”, al momento non disponibili, che sarebbero però “desumibili” da alcune tavole del Pgt. E’ quanto emerge da un’istanza di accesso agli atti che l’avvocata Veronica Dini, storica legale di numerosi comitati ambientalisti, ha presentato alla Direzione rigenerazione urbana di Palazzo Marino per conto dell’Associazione Gruppo Verde San Siro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Inchiesta Urbanistica Milano, il Comune: “Dati su aree verdi a standard non disponibili” Inchiesta Urbanistica Milano, il Comune ordina la demolizione del cantiere di via Fauchè a processoIl Comune di Milano ha avviato la procedura di demolizione del cantiere di via Fauchè, segnando il primo caso tra le numerose inchieste sulla pianificazione urbanistica della città. Inchiesta sull’urbanistica, i documenti nascosti: “Su aree storiche spuntano palazzi. Così venivano aggirate le tutele”Un’indagine sull’urbanistica a Milano rivela documenti nascosti che mostrano come, su aree storiche, siano stati approvati palazzi per aggirare le tutele. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La svolta dell'urbanistica milanese: più politica e pratiche riviste. Per Scavuzzo norme obsolete. I Verdi: ridefinire il sociale; Bufera urbanistica a Milano, la Procura ai supplementari: C’è molto su cui indagare. Un altro anno di inchiesta; Gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi a processo per caso Beic a Milano; Inchiesta urbanistica, le ragioni e difese di uno degli ex dirigenti sotto processo. Dopo l’inchiesta sull’urbanistica, il Comune di Milano blocca un grattacielo di 93 metri: cos’è successoDopo l'inchiesta sull'urbanistica a Milano, il Comune blocca la costruzione di un grattacielo di 93 metri che sarebbe dovuto sorgere sulle ceneri dell'hotel ... fanpage.it Inchieste urbanistica, l’affondo dei pm: Atti del Comune presentavano aspetti eversiviI passaggi di una memoria della Procura depositata nel processo per la Torre Milano: Rischi di crescita caotica e incontrollata di volumi edilizi ... milano.repubblica.it L'inchiesta sull'urbanistica a Milano. Rinviati a giudizio gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi con le accuse di turbativa d'asta e false dichiarazioni per il caso della biblioteca europea. A processo anche altri 4 professionisti x.com L'inchiesta sull'urbanistica a Milano. Rinviati a giudizio gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi con le accuse di turbativa d'asta e false dichiarazioni per il caso della biblioteca europea. A processo anche altri 4 professionisti. facebook