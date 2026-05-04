Martedì 5 maggio, a partire dalle 6 del mattino, via Barricelli sarà chiusa al traffico per permettere i lavori di restyling della segnaletica dei parcheggi. Contestualmente, saranno in vigore divieti di sosta e transito nelle aree interessate dall'intervento. La chiusura durerà per l'intera giornata e si rende necessaria per consentire le operazioni di rinnovamento e miglioramento della segnaletica stradale.

Tempo di lettura: 2 minuti Martedì 5 maggio, a partire dalle ore 6:00, via Barricelli, strada di collegamento tra via Torre della Catena e via Rummo – via Porta Rufina, sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale per consentire il posizionamento di automezzi in funzione dell’esecuzione di particolari operazioni nell’ambito dei lavori in atto presso gli immobili ex Orsoline e Malies. Nell’ambito del provvedimento è stato disposto anche il divieto di sosta, per cui si invita la cittadinanza a non lasciare le auto a partire dalla serata di lunedì 4 maggio al fine di evitare l’eventuale rimozione forzata. Inoltre, a partire dalle ore 19:00 di...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, divieti per il restyling della segnaletica parcheggi e chiusura di via Barricelli

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