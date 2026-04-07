Benevento il 9 e 10 aprile via Barricelli sarà chiusa a partire dalle ore 8 | 30

Il 9 e 10 aprile, la via Barricelli a Benevento sarà chiusa al traffico a partire dalle 8:30. La chiusura durerà fino a fine giornata, coinvolgendo le ore mattutine di entrambe le giornate. La misura si rende necessaria per consentire lavori di manutenzione nella zona. I residenti e gli automobilisti sono invitati a pianificare percorsi alternativi durante questi due giorni.

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