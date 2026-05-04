A Benevento, sono state disposte chiusure di via Barricelli e l'istituzione di nuovi parcheggi per lavori di restyling della segnaletica stradale. Durante le operazioni, alcune strade saranno interdette al traffico e sarà vietato sostare in determinate aree. Le restrizioni avranno orari e date prestabilite, coinvolgendo diverse vie della città per consentire gli interventi programmati.

Stop al traffico e divieti di sosta per lavori e restyling della segnaletica: ecco tutte le zone interessate e quando scattano le limitazioni. Benevento, 4 maggio 2026 – Martedì 5 maggio, a partire dalle ore 6:00, via Barricelli, strada di collegamento tra via Torre della Catena e via Rummo – via Porta Rufina, sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale per consentire il posizionamento di automezzi in funzione dell’esecuzione di particolari operazioni nell’ambito dei lavori in atto presso gli immobili ex Orsoline e Malies. Nell’ambito del provvedimento è stato disposto anche il divieto di sosta, per cui si invita la cittadinanza a non lasciare le auto a partire dalla serata di lunedì 4 maggio al fine di evitare l’eventuale rimozione forzata.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Benevento, chiusura via Barricelli e nuovi parcheggi: tutte le strade coinvolte e gli orari

Notizie correlate

Benevento, divieti per il restyling della segnaletica parcheggi e chiusura di via BarricelliTempo di lettura: 2 minutiMartedì 5 maggio, a partire dalle ore 6:00, via Barricelli, strada di collegamento tra via Torre della Catena e via Rummo –...

Manifestazione e corteo per le vie della città: il percorso e tutte le strade coinvolteOggi (sabato) è in programma una manifestazione con corteo lungo diverse vie della città.