Manifestazione e corteo per le vie della città | il percorso e tutte le strade coinvolte

Oggi, sabato, si svolge una manifestazione con corteo che attraverserà diverse strade della città a partire dalle 14. Il percorso include alcune delle principali arterie cittadine, coinvolgendo varie zone del centro e periferia. La manifestazione si svolge in modo pacifico e senza incidenti segnalati, coinvolgendo numerosi partecipanti che si muoveranno lungo il percorso stabilito.

Oggi (sabato) è in programma una manifestazione con corteo lungo diverse vie della città. Inizia alle 14.30 e prosegue per le ore successive. La viabilità potrebbe risentirne, e subire dei rallentamenti. Il ritrovo è in corso Sempione, angolo Melzi d'Eril. Questo l'itinerario previsto: corso Sempione – piazza Firenze – via Giovanni Plana – viale Monte Ceneri – viale Certosa – piazzale Accursio – viale Certosa – via Tibullo – via Gallarate – via Alfredo Pizzoni – via Alcide De Gasperi – via Fabrizio Quattrocchi - via Sant’Elia - via Natta sino a giungere nelle adiacenze della stazione della linea metropolitana M1 Lampugnano, dove la manifestazione si concluderà. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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