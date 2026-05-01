Polemica al Concertone Delia toglie partigiano da Bella Ciao | rivolta sui social Lei risponde

Durante il Concertone del Primo Maggio a Roma, organizzato da CGIL, CISL e UIL, si è scatenata una polemica sui social dopo che l’artista siciliana Delia ha rimosso la parola «partigiano» dalla celebre canzone Bella Ciao. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti online, mentre l’artista ha successivamente risposto alle critiche. La discussione si è concentrata sulle modifiche apportate al testo durante la sua esibizione.

È polemica social dopo l’esibizione dell’artista siciliana Delia sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma, l’evento organizzato da CGIL, CISL e UIL. La cantante siciliana è stata scelta per interpretare «Bella Ciao», lo storico canto associato alla Resistenza. Durante l’esibizione, però, la versione proposta dalla cantante ha introdotto una modifica testuale. La parola « partigiano » è stata sostituita con «essere umano», scelta che ha subito scatenato il dibattito sui social. La polemica social. In rete, infatti, la scelta non è passata inosservata e si sono moltiplicati i commenti critici. «Non credo sia una scelta di Delia, vorrei sapere chi ha voluto quella modifica oscena», scrive un utente.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Delia canta ‘Bella Ciao’ al Concertone ma ‘cancella’ partigiano: è polemica(Adnkronos) – Delia, sul palco del Concertone di Roma in piazza San Giovanni in Laterano, canta 'Bella Ciao'. Concertone, Delia cambia “Bella ciao”: polemiche social per ‘essere umano’ al posto di ‘partigiano’È finita al centro delle polemiche social l’esibizione di Delia sul palco del Concertone di Roma. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Scontro a fuoco in strada a Napoli, ferite due ragazze di 23 e 24 anni; Rendiconto annuale su costi e oneri dalla banca, ecco come interpretarlo; Inchiesta arbitri, dal caso Inter-Roma alla ‘spiegazione’ di Rocchi: le novità di oggi; Piano Casa, tre pilastri per il pacchetto con obiettivo 100mila alloggi: le misure. Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: Così è più attuale(Adnkronos) – È stata una mia scelta. Così Delia, intercettata dai cronisti nel backstage del concertone, spiega la decisione ... cremonaoggi.it Delia al Concertone: 'partigiano' diventa 'essere umano' in Bella Ciao, polemica socialIl Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma, promosso come ogni anno da Cgil, Cisl e Uil, ha animato piazza San Giovanni, confermandosi una delle principali maratone musicali italiane dedicate al tema ... it.blastingnews.com Concertone, Delia cambia “Bella ciao”: polemiche social per ‘essere umano’ al posto di ‘partigiano’ https://gazzettadelsud.it/p=2203731 - facebook.com facebook Bella Ciao x.com