Bedonia accende l’estate del calcio | arriva l’Academy Parma tra sport amicizia e natura

Quest'estate, Bedonia si prepara a ospitare l’Academy Parma, un’iniziativa dedicata al calcio rivolta ai giovani. L’evento si svolge in un’area immersa nella natura, dove i partecipanti praticano sport e sviluppano il senso di squadra. Si tratta di un’occasione per unire l’attività fisica a momenti di socializzazione e amicizia, coinvolgendo bambini e ragazzi in un ambiente naturale e adatto all’apprendimento.

C’è un posto in cui, quest’estate, il calcio si allena, ma si impara anche a essere squadra dentro e fuori dal campo. È Bedonia, borgo dell’Appennino parmense, che dal 28 giugno al 3 luglio e dal 5 al 10 luglio 2026 ospiterà il Bedonia Summer Camp, il programma estivo dell’Academy Parma Calcio.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Bedonia, il 26 aprile arriva la Fiera del prugnolo Torna la "Marcia dell'Amicizia": quinta edizione tra fede, natura e musicaDomenica 3 maggio la comunità cristiana cattolica meldolese, la comunità ortodossa romena Val Bidente e la comunità islamica, in collaborazione con...