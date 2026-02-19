Bedonia il 26 aprile arriva la Fiera del prugnolo

Il 26 aprile, a Bedonia, si terrà la tradizionale Fiera del prugnolo, una manifestazione che celebra i primi segni di primavera nei boschi delle valli di Taro e Ceno. Quest’anno, l’evento si svolge in un momento in cui i funghi iniziano a spuntare tra i cespugli, attirando appassionati e cercatori. La fiera offre un’occasione per scoprire le varietà locali e condividere storie di chi vive di queste terre. La stagione dei prugnoli rappresenta un momento atteso per la comunità e gli amanti della natura.

A Bedonia sanno che la primavera non arriva con una data sul calendario. Arriva quando nei boschi della Val Taro e della Val Ceno spuntano i primi prugnoli, funghi timidi e preziosi che crescono dove l'Appennino ancora resiste, dove le stagioni dettano il ritmo della vita e dove un Comune ha scelto di investire non solo in strade e servizi, ma nell'arte più difficile: quella di far sentire a casa chi ha deciso di restare. Il prugnolo è un fungo che non si lascia domare. Si manifesta quando vuole lui, tra fine aprile e inizio maggio, in quei prati magri dove l'erba è ancora bassa e il sottobosco sa ancora di selvatico.🔗 Leggi su Parmatoday.it

LORENZO MATTOTTI, Romics d’Oro per l’edizione di aprile di Romics alla Fiera di Roma dal 9 al 12 aprile 2026Lorenzo Mattotti riceverà il premio Romics d’Oro alla prossima edizione di aprile 2026.

Melons arriva in Italia: “La Notte del Giudizio” il 19 aprile 2026 ai Magazzini Generali di MilanoMelons, artista emergente nel panorama rap e urban, ha annunciato il suo debutto in Italia con lo spettacolo “La Notte del Giudizio” il 19 aprile 2026 ai Magazzini Generali di Milano.

