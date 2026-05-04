È scomparso a 81 anni l’attore noto per il suo ruolo in un film di Scorsese. Tra le sue interpretazioni più ricordate ci sono state quelle in alcune celebri saghe horror, dove ha vestito i panni dello sceriffo. La sua carriera si è sviluppata principalmente nel cinema e sulla televisione, lasciando un segno in diversi progetti di successo. La sua morte è stata annunciata dalle fonti ufficiali senza ulteriori dettagli sul decesso.

? Cosa scoprirai Quale iconico film di Scorsese ha segnato la sua carriera?. In quali celebri saglie horror ha interpretato lo sceriffo?. Come ha costruito il successo partendo dalle commedie canadesi?. Quali serie cult hanno reso famoso il suo volto?.? In Breve L'attore è deceduto a Vancouver per cause naturali comunicate dal fratello Mike.. Ha interpretato lo sceriffo Ben Meeker nei capitoli Halloween 4 e Halloween 5.. Ha recitato nella serie Due South tra il 1994 e il 1999.. Ha prestato il volto al padre di Henry Hill nel film Quei bravi ragazzi.. L’attore americano Beau Starr è deceduto all’età di 81 anni nella sua residenza di Vancouver, secondo quanto comunicato dal fratello minore Mike a seguito di cause naturali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Beau Starr muore a 81 anni: l’attore di Quei bravi ragazzi è deceduto

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