Ad annunciare la morte del caratterista, deceduto a Vancouver, in Canada, il 24 aprile 2026, è stato il fratello, l'attore Mike Starr. Beau Starr, attore caratterista noto per il ruolo dello sceriffo nella saga di Halloween e del padre di Ray Liotta in Quei bravi ragazzi, è morto all'età di 81 anni. L'attore è deceduto per cause naturali il 24 aprile 2026 a Vancouver, in Canada, secondo quanto riferito dal fratello, l'attore Mike Starr, a TMZ. Mike, 75 anni, ha ricordato il fratello definendolo "una persona davvero unica e speciale", aggiungendo che Beau lo ha aiutato a crescere ed è stato una grande fonte di ispirazione per lui. La carriera di Beau Starr Nato nel 1944 nel Queens, New York, Beau Starr .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Beau Starr, attore di Halloween e Quei bravi ragazzi, morto a 81 anni

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