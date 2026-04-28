Dopo il licenziamento, la direttrice d'orchestra ha pubblicato una nota in cui denuncia un clima di diffamazione, calunnie e insulti subiti negli ultimi otto mesi. La sua testimonianza evidenzia un ambiente difficile, e si lamenta di essere stata oggetto di attacchi personali. Nel testo, rivendica anche il suo percorso professionale, sottolineando come in Italia l’età e il genere possano rappresentare ostacoli.

Beatrice Venezi affida a una nota la sua replica, denunciando un clima ostile e rivendicando il proprio percorso professionale: "In Italia essere giovane è un handicap, e poi donna un'aggravante. Il mio è il successo di una ragazza di provincia che si è fatta da sola. E questo non piace alla casta".🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Beatrice Venezi attacca il teatro la Fenice dopo il licenziamento: “In questi 8 mesi diffamata, calunniata, offesa e bullizzata”

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