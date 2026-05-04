Beatrice Borromeo ha mostrato una manicure vintage con un classico colore rosso sulle unghie corte. La scelta, semplice ma curata, mette in evidenza un look senza troppi fronzoli. La sua mano, con unghie ben rifinite, ha attirato l’attenzione su dettagli che richiamano un'estetica retrò. La presentazione ha suscitato interesse tra chi segue le tendenze di stile e cura personale.

Non sono certo la manicure più originale e sorprendente del momento. Ma Beatrice Borromeo trasforma le sue unghie rosse corte in un manifesto di stile e di intenti. È successo qualche giorno fa, al Grand Prix de Monaco Historique. Quando sul circuito, la corsa automobilistica è stata dedicata alle auto d’epoca, l’ex modella e giornalista e conduttrice televisiva ha giocato il suo jolly. Quella manicure che rispecchia l’eleganza vintage e discreta della bellezza degli Anni 50 e 60. Unghie d’epoca, come le splendide auto. Beatrice Borromeo è brava a abbinare le unghie rosse e corte al vestito. Unghie rosse a primavera? Beatrice Borromeo ci insegna come indossarle al meglio.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Beatrice Borromeo sfodera una manicure vintage che sta bene su tutto

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