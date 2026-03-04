Alla sfilata di Dior del 3 marzo 2026 lo sguardo si è inevitabilmente posato anche su Beatrice Borromeo presenza costante della maison

Alla sfilata di Dior del 3 marzo 2026, tra le creazioni di moda e le luci sui modelli, si è notata anche la presenza di Beatrice Borromeo, che ha partecipato come ospite. La donna si è mostrata tra il pubblico in prima fila, indossando un abito elegante, mentre le sfilate si sono svolte in un grande spazio dedicato alla presentazione delle nuove collezioni.

Alla sfilata di Dior del 3 marzo 2026, tra silhouette scolpite e suggestioni artistiche, lo sguardo si è inevitabilmente posato anche su Beatrice Borromeo, presenza costante della maison. Per l'occasione, la reale ha scelto un look bicolor raffinato: una gonna lunga svasata abbinata a una maglia, definita da un fiocco al collo e impreziosita da una spilla dorata. A completare l'insieme, un paio di open toe e una borsa Lady Dior, a sottolineare una femminilità composta ma contemporanea. Nel dialogo continuo tra maison e ambasciatrici, la scelta della Borromeo si traduce in una lezione di misura: pochi elementi, ben calibrati, capaci di definire una presenza forte senza ricorrere all'eccesso.