Bcc Leverano la vittoria del cuore vale la permanenza in Serie B

Nel palazzetto di Leverano, la squadra locale ha ottenuto un risultato importante, assicurandosi la permanenza in Serie B. La vittoria conseguita rappresenta per il club un momento di grande sollievo, poiché permette di mantenere il proprio posto nel campionato nazionale. La partita si è conclusa con un esito favorevole, portando entusiasmo tra i tifosi e rafforzando la posizione della squadra nella categoria superiore.

LEVERANO – Si scrive vittoria, ma nel palazzetto di Leverano si legge con estremo sollievo la parola salvezza. Il successo ottenuto contro i campani del Volley Casoria permette alla Bcc Leverano di festeggiare la matematica permanenza nella categoria con una giornata di anticipo rispetto alla.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate La Bcc Leverano non sbaglia: tris d’autore alla Spes Praia e sorpasso salvezzaUn successo fondamentale non solo per il morale, ma soprattutto per la classifica, che vede ora i salentini scavalcare Marcianise nella corsa... Volley Serie D femminile. Vdm Logisteel, giornata di festa. La vittoria vale la promozione in CVdm Logisteel 3 Normac Genova 2 (24-26; 25-18; 24-26; 25-8; 15-10) VDM LOGISTEEL: Parentini, Rossini, Della Bona, Posati, Cesqui, Pedrelli,...