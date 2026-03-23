La Bcc Leverano non sbaglia | tris d’autore alla Spes Praia e sorpasso salvezza

Un successo fondamentale non solo per il morale, ma soprattutto per la classifica, che vede ora i salentini scavalcare Marcianise nella corsa forsennata per la permanenza in Serie B LEVERANO – Doveva essere una vittoria e vittoria è stata. Tra le mura amiche del palazzetto di Leverano, la Bcc Leverano conquista tre punti d’oro schiantando con un netto 3-0 la Spes Praia. Un successo fondamentale non solo per il morale, ma soprattutto per la classifica, che vede ora i salentini scavalcare Marcianise nella corsa forsennata per la permanenza in Serie B. L’avvio è contratto. La Spes Praia, arrivata nel Salento carica del successo contro Termoli e decisa a giocarsi il tutto per tutto per la salvezza, tiene testa ai padroni di casa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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