Battuto Valmadrera allo spareggio | Costamasnaga vola in Promozione

Nel match di spareggio tra due squadre con 69 punti ciascuna, il Costamasnaga ha sconfitto il Valmadrera e ha ottenuto la promozione in Promozione. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra brianzola, che ora giocherà nella categoria superiore nella prossima stagione. Entrambe le squadre avevano concluso la stagione regolare con lo stesso punteggio nel girone C di Prima categoria.

Il Costamasnaga vola in Promozione. La squadra brianzola ha battuto il Valmadrera nello spareggio fra due compagini in grado di chiudere la stagione appaiate nel girone C di Prima categoria con ben 69 punti. Decisiva la rete-capolavoro di Alessandro Di Luccio, che al 43' ha trasformato in gol una.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Domotek-Lecce: la sfida decisiva per lo spareggio promozioneAl Palacalafiore di Reggio Calabria, domenica 15 marzo 2026 alle ore 18, la Domotek Volley affronta l’Aurispa Lecce in una sfida decisiva per... Promozione: spareggio Casentino-Rufina. L’Eccellenza sarà in palio a Monte San SavinoSarà lo stadio Le Fonti di Monte San Savino ad ospitare lo spareggio che vale l’accesso diretto in Eccellenza tra Audax Rufina e Casentino Academy.