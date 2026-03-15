Domenica 15 marzo 2026 alle 18, al Palacalafiore di Reggio Calabria, si disputa la partita tra Domotek Volley e Aurispa Lecce. La sfida rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre che cercano di ottenere un risultato favorevole per accedere allo spareggio promozione. La gara si svolge in un clima di grande attesa e determinazione da parte di entrambe le formazioni.

Al Palacalafiore di Reggio Calabria, domenica 15 marzo 2026 alle ore 18, la Domotek Volley affronta l’Aurispa Lecce in una sfida decisiva per l’accesso allo spareggio promozione. La squadra reggina, appena tornata dalla vittoria storica della Coppa Italia a Belluno, deve ora vincere contro i pugliesi e sperare in risultati favorevoli altrove per conquistare il primo posto nel girone Blu della Serie A3 Credem. Si tratta dell’ultima giornata di regular season dove ogni punto vale oro per definire le sorti dei playoff e della possibile salita in A2. Il tecnico Antonio Polimeni ha richiesto alla sua truppa la capacità di resettare immediatamente l’euforia del successo clamoroso ottenuto nel fine settimana precedente a Belluno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Domotek-Lecce: la sfida decisiva per lo spareggio promozione

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