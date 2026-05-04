Nello Stretto di Hormuz si sono verificati scontri tra navi militari e commerciali. Un funzionario iraniano ha affermato che Teheran ha aperto il fuoco con colpi di avvertimento contro una nave da guerra statunitense per bloccarne l’ingresso nell’area. Contestualmente, si segnalano incendi su un cargo coreano e una fregata americana, entrambi in zona, senza ulteriori dettagli sulle cause o le conseguenze.

Si infiamma lo Stretto di Hormuz. Un alto funzionario iraniano ha dichiarato che Teheran ha sparato colpi di avvertimento contro una nave da guerra americana per impedirne l'ingresso nel braccio di mare finito al centro delle tensioni belliche e commerciali. Lo ha riferito la Tv al Jazeera. La notizia è stata smentita poco dopo dal Comando Centrale americano (CENTCOM), che ha negato che qualsiasi unità della Marina statunitense sia stata colpita. Washington ha confermato che le operazioni nell'ambito del "Progetto Libertà" proseguono regolarmente, insieme al mantenimento del blocco navale sui porti iraniani. Un funzionario americano ha dichiarato ad Al Jazeera che il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica "ha inventato" la notizia dell'attacco contro una nave Usa.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Battaglie navali a Hormuz, il giallo della fregata Usa e il cargo coreano in fiamme

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